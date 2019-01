Bart Bles wint 57e Grote Prijs Indoor Groningen

Springruiter Bart Bles uit Babberich heeft in Zuidbroek met zijn paard Israel v/d Dennehoeve de 57e editie van de Grote Prijs Indoor Groningen op zijn naam geschreven.

Acht combinaties

Van de 51 combinaties bleven er acht foutloos in de basisomloop. Zij gingen door naar de barrage. De winnaar van vorig jaar, Daan van Geel, sneuvelde al voor de eindstrijd.



Top drie

In de barrage was het Bart Bles die als allerlaatste deelnemer de snelste tijd neerzette en daarbij foutloos bleef. Hij was met 36.09 bijna twee seconden sneller dan de nummer twee, Gerco Schröder uit Tubbergen met Glock's Dobelensky (38.05). Sabrina Van Rijswijk werd derde met Everest-W in 38.55.

Vrieling

Jur Vrieling uit Holwierde haalde op het nippertje de barrage met een tijd van 71.30 in de basisomloop, waar de limiet op 72 seconden lag. Ook in de barrage bleef hij foutloos met zijn paard KM Chalcedon, maar met een tijd van 38.68 werd hij vierde.



Springfouten

Lisa Williams (Campbell), Michael G. Duffy (Escoffier), Kim Emmen (Eclips) en Albert Zoer (Florian) hadden allen een springfout in de barrage.