Twee gewonden bij steekpartij in Groningen (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Bij een steekparij in de Siersteenlaan in de stad Groningen zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee gewonden gevallen.

Dat meldt de politie. Er is één persoon aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid. Het is niet bekend hoe de gewonden er aan toe zijn. Eén gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis. Meer informatie is niet beschikbaar. De politie doet onderzoek.