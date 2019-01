Onderzoeksraad bekijkt verliezen containers

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is in Bremerhaven in Duitsland voor een verkennend onderzoek naar het overboord slaan van containers van het schip MSC Zoe.

Dat meldt de Onderzoeksraad zondagochtend. Het schip meerde na het verliezen van 277 containers aan in Bremerhaven.

Spreken met kapitein en mensen aan boord

De raad is vast naar Bremerhaven gegaan om ter plekke de situatie in te bekijken en even met de kapitein en mensen aan boord te spreken. Op basis van de verkenning volgt naar verwachting in de loop van komende week een besluit of dit een onderzoek is voor de OvV of voor de Duitse evenknie, aldus een woordvoerder van de raad.

'Dat ligt er onder meer waar ze de containers zijn verloren op zee: in Duitse of Nederlandse wateren', vertelt de woordvoerder.

Ruim 270 containers verloren

De MSC Zoe verloor dinsdagnacht 277 containers. Verscheidene dreven richting de Nederlandse Noordzeekust, in de Duitse wateren zijn er tot dusver twintig gesignaleerd of met behulp van sonar gelokaliseerd. Ze zijn nog niet geborgen. Twee van de overboord geslagen laadbakken bevatten volgens rederij MSC gevaarlijk spul.

Een groot deel van het strand op Schiermonnikoog is opgeruimd, meldde burgemeester Ineke van Gent zaterdagavond. Het is niet nodig om zondag naar het eiland te komen om te helpen. Zaterdag hebben vrijwilligers, beroepskrachten en militairen een flink deel van het strand ontdaan van de aangespoelde spullen en rotzooi. Er is 220 ton opgeruimd.

