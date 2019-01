Deel dit artikel:













Gewonde na steekpartij Stad is er slecht aan toe (Foto: Venema Media)

Een 21-jarige man uit Groningen die in de nacht van zaterdag op zondag gewond is geraakt bij een steekpartij in de Siersteenlaan in de stad Groningen, is er slecht aan toe. Hij is nog niet aanspreekbaar.

Bij de steekpartij raakten twee mensen gewond. De andere gewonde is een 31-jarige man uit Groningen. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft een 16-jarige man uit Groningen aangehouden, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij is nog onduidelijk. 'Mogelijk gaat het om een caféruzie', vertelt woordvoerder Ramona Venema. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Lees ook: - Twee gewonden bij steekpartij in Groningen