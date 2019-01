'Door storm van dinsdag meer rommel op Wadden'

Iedereen die dinsdag de weg op gaat, moet rekening houden met storm. Daarvoor waarschuwt Weeronline. De combinatie van springvloed en een sterke noordwestenwind zorgt er bovendien voor dat meer water het Waddengebied instroomt.

Hierdoor zal meer rommel van de overboord geslagen containers aanspoelen op de Wadden en op het Friese en Groningse vasteland.

Windstoten tot 100 kilometer per uur

Vanaf de ochtend kunnen door het hele land windstoten tot 80 kilometer per uur voorkomen, aan de kust kan de wind pieken naar 100 kilometer per uur. In het Waddengebied wordt de sterkste wind verwacht.

Met windkracht 9 is er daar waarschijnlijk sprake van storm. Mocht het zover komen, dan zou het de eerste storm sinds 24 januari 2018 betekenen. Er worden voorbereidingen getroffen voor dijkbewaking komende dinsdag.

Zondag vrijwel geen nieuwe troep

Zondag is er vrijwel geen nieuwe troep aangespoeld op de stranden van de Waddeneilanden. De Veiligheidsregio Friesland meldt zondag aan het einde van de ochtend dat inspecties hebben uitgewezen dat de stranden op de eilanden vrijwel schoon zijn gebleven.

Van de eilanden wordt zondag alleen op Schiermonnikoog nog gecoördineerd schoongemaakt. Daar wordt onder meer met speciale zuigers en een zogenoemde beachcleaner gewerkt om al het kleine plastic van het strand te krijgen.

Ruim 270 containers verloren

De MSC Zoe verloor dinsdagnacht 277 containers. Verscheidene dreven richting de Nederlandse Noordzeekust, in de Duitse wateren zijn er tot dusver twintig gesignaleerd of met behulp van sonar gelokaliseerd. Ze zijn nog niet geborgen. Twee van de overboord geslagen laadbakken bevatten volgens rederij MSC gevaarlijk spul.

Een groot deel van het strand op Schiermonnikoog is opgeruimd, meldde burgemeester Ineke van Gent zaterdagavond. Het is niet nodig om zondag naar het eiland te komen om te helpen. Zaterdag hebben vrijwilligers, beroepskrachten en militairen een flink deel van het strand ontdaan van de aangespoelde spullen en rotzooi. Er is 220 ton opgeruimd.

