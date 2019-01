Duikers halen verloren gewaande bril boven water

Duikers van duikschool VG Diving in Wildervank hebben zondagmorgen de bril van een bejaarde vrouw uit Veendam uit het water gehaald.

e-bike

De 81-jarige Jantje Drenth raakte enkele weken geleden ter hoogte van de brug bij de Briklaan in Veendam met haar e-bike te water.

Niet alleen raakte haar fiets beschadigd, ook verloor ze haar bril en ligt ze ziek thuis met een longontsteking.

Tastwerk

Volgens de duikschool was er alle reden om in actie te komen. Zondagmorgen ging een aantal duikers te water en binnen een kwartier was de bril gevonden. 'Het was echt tastwerk, want je ziet niets onder water', zegt Lammy Visser van de duikschool. Volgens haar was de actie zeer de moeite waard: 'Ze was dolblij dat ze haar bril terug had.'