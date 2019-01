Deel dit artikel:













Beachvolleyballer Alexander Brouwer loopt finale World Tour mis Een archieffoto van Alexander Brouwer (Foto: Twitter/@NLbeachvolleybal)

De Groningse beachvolleyballer Alexander Brouwer is er met zijn partner Robert Meeuwsen niet in geslaagd de finale van het World Tour-toernooi in Den Haag te bereiken.

In de overdekte Sportcampus Zuiderpark was het Duitse duo Julius Thole/Clemens Wickler te sterk, meldt de NOS. Het werd 21-15 en 21-18. Geen set verloren tot halve finale De als eerste geplaatste Brouwer en Meeuwsen hadden tot hun halve finale geen enkele set verloren, maar slaagden er tegen Thole en Wickler dus niet in die lijn door te trekken. Brouwer en Meeuwsen kunnen nog wel derde worden. In de troostfinale stuit het duo om 15.15 uur op de als vijfde geplaatste Russen Ilya Lesjoekov en Konstantin Semenov.