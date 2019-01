Rijkswaterstaat: 222 containers gelokaliseerd (update)

Sonarboten hebben boven de Waddeneilanden 222 containers gelokaliseerd. Ook zijn er in totaal 281 containers overboord geslagen van de MSC Zoe, waar eerder steeds van 270 was uitgegaan. Dat meldt Rijkswaterstaat.

De afgelopen dagen is de zeebodem uitgebreid gecontroleerd door oliebestrijdingsschip Arca van Rijkswaterstaat en twee sonarboten in dienst van rederij MSC. Al met al zijn er nog 41 containers kwijt.

Waar zijn de containers?

De 222 containers liggen op de zeebodem in het gebied boven Terschelling tot en met het gebied boven Schiermonnikoog. Samen met de twintig containers die al zijn gevonden, is nu van 240 containers bekend waar ze zijn gebleven.

De komende tijd moet duidelijk worden hoe de in kaart gebrachte containers moeten worden geborgen. Dat is een operatie die in opdracht van rederij MSC zal worden uitgevoerd.

Update: Dit bericht is geactualiseerd met informatie over het aantal containers dat overboord van MSC Zoe is geslagen en zijn gelokaliseerd op de zeebodem.

