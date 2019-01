Noordwesterstorm kan kwelders schoonvegen, maar ook containers openen

Marcel Siegers van het zeehondencentrum in Pieterburen is druk bezig met opruimen. (Foto: Ronald Kasemier)

In de kwelders van het Hogeland wordt ook volop opgeruimd. (Foto: Ronald Kasemier)

De kwelders langs de Groninger Waddenkust zijn moeilijker schoon te maken dan een strand, maar misschien biedt de Noordwesterstorm van komende week in combinatie met springtij een oplossing.

Het hele weekend wordt er druk gewerkt om de kwelders schoon te krijgen. Een tijdrovende klus, want de vrijwilligers moeten diep de kwelder in. Ze komen onder andere containeronderdelen, dekens, schoenen en speelgoed tegen.

Heel hoog water

'Ik hoop dat het water heel hoog wordt', zegt Marcel Siegers van het zeehondencentrum in Pieterburen. Hij is druk bezig met het schoonmaken van de dijk. 'Met hoog water krijg je zo veel mogelijk rotzooi onderaan de dijk. Het is dan relatief makkelijk opruimen.'

Toch ligt er ook een gevaar op de loer. Het ruige weer kan containers die nog in het water liggen overhoop gooien of openen. 'Je wilt je niet voorstellen wat daarmee kan gebeuren', zegt Siegers. 'Maar wat komt, dat komt.'

Waarschuwing

De veiligheidsregio waarschuwt om na maandagmiddag niet meer het strand of het Wad op te gaan. Door de storm kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

