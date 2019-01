Deel dit artikel:













Expeditie Grunnen draait door Het team van Expeditie Grunnen bezocht onder meer Kerstplaza in Groningen. (Foto: Petra Mulder/RTV Noord)

De kerst is voorbij, maar om het nog even goed af te sluiten bezoekt het team van Expeditie Grunnen Kerstplaza in Groningen. En dat ging er heftig aan toe.

Een vriendenclub uit Beerta rijdt met grafische bestuurbare auto's vlak bij de ijsbaan. Presentator Ronald Niemeijer probeert ook een auto te besturen. Ook in Expeditie Grunnen: - Bootcamp voor KiKa in Muntendam

- Deel van de N33 afgesloten, waarom?

- Afbouwen Indoor Groningen

- Reisbeurs in MartiniPlaza Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur.