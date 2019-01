Containers op Het Rif kunnen niet voor storm worden geborgen

Het is voorlopig onmogelijk om de vijf aangespoelde containers op Het Rif, een onbewoonde zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog, leeg te halen en te bergen. Dat zegt Rijkswaterstaat.

Volgens woordvoerder Henk Middendorp is het in verband met het tij en de vroeg invallende duisternis bijna niet mogelijk de containers te legen. Bovendien wordt er voor dinsdag een noordwesterstorm verwacht in het Waddengebied.

'We hebben de containers gezekerd en hopen en verwachten dat ze de storm zullen doorstaan', geeft Middendorp aan. 'Woensdag kunnen we daar weer verder met opruimen'.

Hoog in de duinen

Volgens hem is inmiddels alle losse troep op Het Rif en de Engelsmanplaat opgeruimd. Dat geldt nog niet voor het moeilijker te bereiken Rottumerplaat.

'We hebben de daar opgeruimde rotzooi al in big-bags gedaan en hoog in de duinen gezet', zegt Middendorp.

'Zo staan ze veilig in verband met de storm en het springtij waarbij een waterstand van tweeënhalf meter boven NAP wordt verwacht', gaat hij verder. 'Woensdag gaan we daar met extra mankracht verder, en dat geldt ook voor Rottumeroog en de Zuiderduintjes.'

Verslaggever Steven Radersma ging eerder afgelopen week met vrijwilligers mee naar Engelsmanplaat en Het Rif en maakte daar deze video:

