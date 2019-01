Overheden gaan voor meer gecoördineerde aanpak schoonmaakacties

Burgemeester Henk Jan Bolding en CdK René Paas nemen een kijkje in het waddengebied. (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

De provincie en gemeente Het Hogeland gaan proberen een meer gecoördineerde aanpak van schoonmaakacties op het Wad en aan de Groninger kust te krijgen. Maandagochtend zitten verschillende partijen bij elkaar om daarover te praten.

Tot op heden zijn er veel burgerinitiatieven ontstaan, maar het meeste is korte termijnwerk. De overheden buigen zich nu over de lange termijnaanpak. Bovendien zit de kerstvakantie erop en moeten veel mensen, die vrijwillig hebben meegeholpen, weer aan het werk.

'Anders komt het niet goed'

'We gaan om tafel met alle instanties die hier iets mee van doen hebben om tot een gecoördineerde aanpak te komen', zegt burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland. 'Want anders komt dit niet goed. We moeten hier aan het werk. De handen moeten uit de mouwen.'

Samenwerken

Ook commissaris van de Koning René Paas nam een kijkje aan de Groninger kust. Hij noemt het belangrijk dat de provincie, de gemeente en het waterschap goed met elkaar samenwerken.

'Zodat vrijwilligers en beroepskrachten hun werk kunnen doen', zegt Paas. 'Ik weet nog niet goed wat daar voor nodig is, maar daar gaan we het de komende dagen over hebben.'

