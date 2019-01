Militairen klaar met strandschoonmaak op Schier

De opruimwerkzaamheden van de Koninklijke Landmacht op Schiermonnikoog zijn klaar. De militairen zijn zondag weer vertrokken.

Burgemeester Ineke van Gent bedankte de militairen na afloop voor hun inzet. Donderdag riep ze de hulp in van Defensie omdat het een immense klus was om het strand schoon te maken. Met name omdat er veel aangespoelde spullen lagen op moeilijk bereikbare delen van het eiland. Vrijdag arriveerde het leger.

Overal rommel

De spullen, afkomstig van de overboord geslagen containers van MSC Zoe, lagen verspreid over grote delen van het strand. Honderd militairen van de Johannes Postkazerne in Havelte ruimden dit de afgelopen dagen op, samen met vele vrijwilligers.

Duizendmaal dank

'De militairen hebben zich geweldig ingezet en de samenwerking met alle andere vrijwilligers verliep heel soepel. Ik ben heel blij dat we zoveel hulp hebben gehad. Duizendmaal dank', vertrouwde Van Gent de militairen toe.

Ook de Landmacht is zeer te spreken over de samenwerking met de gemeente en alle andere vrijwilligers.

'Het voelde alsof we al tien jaar samenwerken', zegt Majoor Sebastiaan Postema. 'Ook ben ik trots op de jongens. Zij zijn van hun verlof opgeroepen en vrijdag enthousiast aan de slag gegaan'.

'Strand meester'

Na een inspectie op zondag, bleek het strand weer grotendeels schoon te zijn. Overal liggen nog wel kleine plastic bolletjes. Die zullen, zodra het weer dat toelaat, door professionals opgeruimd worden.

Eén van de laatste handelingen van de militairen was het leeghalen van een aangespoelde container vol wegwerp-ziekenhuiskleding.

Maandag en dinsdag zijn er geen opruimacties vanwege de verwachte storm en hoge waterstanden. Als het nodig is, kan het opruimen woensdag weer gecontinueerd worden.

