Groninger rugbyers staan op drempel van Ereklasse

Jong tegen oud is een traditie bij Rugbyclub Groningen op de eerste zondag van het jaar. De wedstrijd van Heren 1 is een zeer speciale. Onderweg naar het hoogste niveau van Nederland speelt de ploeg een oefenduel met Oranje onder 20.

Maar ook bij de Groninger rugbyers staat een aantal jongelingen in het veld. Bijvoorbeeld Rowan Schuiling In de laatste minuten van de wedstrijd sprint hij met de bal stevig onder de arm de verdediging in van de jonge internationals. Boem, een tegenstander gaat hard neer. Wel fair. Beide staan weer op en geven elkaar respectvol een klap op de schouders.

Engelse interesse

De kwaliteiten van de negentienjarige Drent zijn ook doorgedrongen in Engeland. Over twee weken vertrekt Schuiling naar Medway Rugby en Football Club uit Rochester. 'Ik heb ze een mail gestuurd met de vraag of ik een keer langs kon komen. Prima zeiden ze. Ze wilden me na die proefweek graag weer zien over een jaar.'

'Maar na een paar maanden gaven ze aan dat ze me nu al willen hebben en vroegen of ik een half jaar eerder kan komen.' vertelt Schuiling. Hij zet er alles voor aan de kant om van rugby z'n beroep te maken.

Hij zal gemist worden de komende weken. Rugbyclub Groningen is namelijk bezig met een unieke prestatie. Volgende week begint de championship poule van de eerste klasse. De eerste drie daarvan promoveren naar de Ereklasse, het hoogste niveau in Nederland. En dat is heel lang geleden.

Als we twee keer winnen maken we een hele goede kans om te promoveren Sietse Manning - Aanvoerder

Aanvoerder Sietse Manning, al negen jaar speler bij de Groninger Rugbyclub, ziet dat helemaal zitten. 'Het is een poule van zes. De eerste wedstrijden zijn tegen de nummers vijf en zes. Als we twee keer winnen maken we een hele goede kans om te promoveren.'

Gezien het spel van het team tegen Oranje -20 zijn er zeker kansen, ondanks een ruime nederlaag. Pas in de slotfase wordt er voor de eerste keer gescoord.