Lopend Vuur: Ik heb maatregelen genomen tegen inbrekers

Een tijdklok, een extra slot op de deur en raampjes niet zomaar open laten staan. Het zijn soms kleine dingen die het inbrekers lastig kunnen maken.

Uit de laatste inbraakcijfers van de politie blijkt dat er in Groningen in de donkere dagen tussen kerst en Oud en Nieuw meer inbraken zijn geweest.

Ben jij voorbereid? Of laat je bij jou de achterdeur overdag gewoon openstaan?

Praat mee

Geef je mening en toelichting op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagramapp in de Stories.

Griepprik of niet?

Afgelopen vrijdag waren de meningen verdeeld over onze stelling 'De griepprik vind ik niet nodig'. Na bijna zesduizend stemmen was een kleine meerderheid (52,6 procent) het hiermee oneens.