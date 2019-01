Kopzorgen om talloze plastic korrels, angst voor naderende storm

De naderende storm en grote hoeveelheid aangespoelde plastic korrels zijn momenteel de voornaamste problemen op de stranden en waterkanten van de Waddenkust.

Leo Weijs uit Groningen hielp zondag met opruimen aan de Friese kant van de vaargeul bij Lauwersoog. 'Het lijkt alsof het daar gehageld heeft', vertelt hij. 'Het zijn allemaal kleine harde, plastic korreltjes. Ik denk dat er op een vierkante meter al snel een stuk of duizend liggen.'

De korrels vergeleken met een muntje van vijf cent (Foto: Leo Weijs)



'En het ligt langs de hele dijk, dus het is ontzettend veel. Het is rotspul. Het is om moedeloos van te worden.'



Het is schoon, maar je ziet op een aantal plekken ook nog plastic aanspoelen Jeroen Berkenbosch - Verslaggever

Verslaggever Jeroen Berkenbosch is op Schiermonnikoog. Maandag bij het krieken van de dag ziet hij een 'grotendeels schoon strand'. 'Het is schoon, maar je ziet op een aantal plekken ook nog plastic aanspoelen.'

Stofzuiger



Maar ook hij ziet de kleine plastic korrels overal. 'Die komen uit grote opengescheurde zakken.' De oplossing komt van de vaste wal. Een speciale machine gaat proberen om de bolletjes op te vegen. 'Een soort stofzuiger', omschrijft Berkenbosch.

Stilte voor de storm



Maandag en dinsdag zijn opruimhulpen niet welkom op de stranden, vanwege de aanstaande storm. De verwachting is dat het hoogwater wordt. In combinatie met springtij is de verwachting dat de golven tot aan de duinen komen.

De eilanders houden dan ook hun hart vast. Berkenbosch: 'Het kan zijn dat één van de 220 containers die op de bodem ligt, daardoor opengaat. Dat kan voor nieuwe troep zorgen.'



Waar liggen de containers?

De gezonken containers liggen voornamelijk boven de eilanden Terschelling en Borkum, zoals te zien is op onderstaande kaart.



