Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brand legt schuur in Wildervank volledig in de as (update) De uitslaande brand zorgt voor veel rook (Foto: Kristiaan Bronhorst/parkstadveendam.nl) Vanwege de rook moeten omwonenden ramen en deuren dichthouden (Foto: Rik de Haan)

In de Van Delftstraat in Wildervank is maandagochtend een schuur verwoest door een uitslaande brand. De brand onstond rond 9.00 uur en was ruim drie uur later geblust.

Volgens de brandweer bestond er geen kans dat de brand over zou slaan naar andere gebouwen. Omdat bij de brand veel rook vrijkwam, adviseerde de brandweer omwonenden om ramen en deuren te sluiten.

Update: de schuur is door de brand compleet verwoest, meldt de brandweer