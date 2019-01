Rondje Groningen: Jongens, wie sloopte de speelboot?

Behalve gesloopte voorwerpen, ligt er ook gezelligheid op straat. Voor zolang het nog duurt in deze rare tijden - waarin katten de politie laten uitrukken...

1) Wie sloopte de speelboot?

Na de vuurwerkperiode is nog steeds niet al het vuurwerk opgeveegd... en komt ook andere baldadigheid aan het ligt.

2) De gezelligheid ligt ook op straat

Tot ie wordt opgehaald door de gemeente, dan.

3) Wat schuift dat roze kaartje?

Hoeveel zou je in de nieuwe fusiegemeente Groningen moeten betalen voor een rijbewijs?

4)Die nieuwe is jarig

Oh, en ook een FIFA-speler namens FC Groningen.

5) Beroemde binnenstadkat laat politie uitrukken

Volgens dit verhaal van vrijdag op de Facebookpagina de Avonturen van Nemo. De beroemde binnenstadkat zou een alarmknop hebben ingedrukt en de politie flink laten uitrukken...

6) Daar gaan we weer...

We zijn de formatie in Groningen, Westerkwartier en het Hogeland nog niet voorbij of de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart is alweer losgebarsten.

7) Jonkies met talent

The Guardian-journalist Derek Robertson neemt alvast een voorschot op zeven muzikale talenten die je niet mag missen op Eurosonic Noorderslag volgende week.

8) Place to be voor gays

Ook buiten Eurosonic zijn Britten gesteld op Groningen de laatste tijd. The Guardian noemde Groningen recent al een place to be - en nu is ook Gaystarnews overtuigd.

9) Over je angst van spinnen heen komen

Dat zou je moeten kunnen met de Durfpoli van UMCG. Lukt het Tamara van de Universiteitskrant?

10) Drie keer onze skyline

Jan Wedema zet op Instagram vaak drie foto's achter elkaar van hetzelfde thema. Dit keer: de skyline van onze provinciehoofdstad:

11) Één keer paarden aan de dijk

Prachtige foto uit Warffum van Marcel Boonstra.

12) Guzman over Groningen, Koningsdag en de bevings

Wist je dat cabaretier Javier Guzman ook een oudjaarsconference deed? Op Comedy Central klept ie onder andere over Groningen . 'Je kan het niet geloven, maar het Koningshuis hield juist dáár Koningsdag.'

