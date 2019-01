Hoogwerker zoekt naar asbest na brand Winschoten

Schade na de brand in het centrum van Winschoten (Foto: RTV Noord / Marco Grimmon)

De gemeente Oldambt laat maandag een gespecialiseerd bedrijf controleren waar bij de grote brand aan de Langestraat in Winschoten asbest terecht is gekomen.

Met een hoogwerker worden de daken van de omliggende panden gecheckt. De brand woedde vorige week donderdagavond in twee winkelpanden. Vlak na de brand was al duidelijk dat er asbest is vrijgekomen.

Plan van aanpak

De gemeente wil, zodra de inventarisatie klaar is, een plan van aanpak maken om het getroffen gebied te saneren.

De winkeliers en bewoners worden daar per brief over geïnformeerd.

