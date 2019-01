Eurocup Delfzijl strikt Robben als ambassadeur

Arjen Robben wordt ambassadeur van het internationale jeugdvoetbaltoernooi Eurocup Delfzijl.

Robben (34) is komend weekend tijdens de zevende editie niet aanwezig bij het toernooi vanwege verplichting bij zijn club Bayern München.

'Draag graag steentje bij'

De voetballer laat in een verklaring weten dat 'het super is dat we jeugdspelers de kans bieden om op internationaal niveau te kunnen spelen. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.'

'We zijn enorm trots'

Voorzitter Roy Boxmeer van Eurocup Delfzijl: 'De ouders van Arjen zitten al vanaf de eerste editie bij ons op de tribune. Ook zij zijn fan van het jeugdvoetbal en de manier waarop het spel bij ons gespeeld wordt. Nu Robben zich aan ons wil verbinden als ambassadeur is dat helemaal geweldig, daar zijn we enorm trots op.'

'Dit is voor ons een grote stap vooruit', zegt Boxmeer. 'Dit laat zien dat we als voetbaltoernooi meetellen in Europa.' Wat de samenwerking tussen Robben en het indoor toernooi voor spelers tot 13 jaar in gaat houden, wordt nog besproken.

Deelname uit Brazilië

Tijdens de zevende editie doet voor het eerst de traditionele top drie van Nederland (PSV, Ajax en Feyenoord) mee. Vanuit het buitenland doen onder andere Manchester City, Chelsea en Bayern München mee. Fortaleze EC reist vanuit Brazilië naar Delfzijl.

