Storm: middernacht besluit over dijkbewaking en sluiten dijkdoorgangen

Een coupure - dijkdoorgang - in Delfzijl (Foto: Archief/Jannes Wiersema)

Waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest nemen vanavond rond middernacht een besluit over het sluiten van de coupures (dijkdoorgangen) in Delfzijl en mogelijke dijkbewaking.

De KNMI heeft voor dinsdag code geel uitgeroepen voor onze provincie. Er wordt een noordwesterstorm verwacht met windstoten tussen de 90 en 100 kilometer per uur. In combinatie met hoog water is de kans groot dat de de kades van Delfzijl onder gaan lopen.

Als dat het geval is, zullen de coupures van de havenstad worden gesloten. Aan de hand van de ernst van de storm zal ook dijkbewaking worden ingesteld.

