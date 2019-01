Officieel onderzoek naar containerschip laat nog op zich wachten

Binnen een week moet duidelijk worden of de Onderzoeksraad voor Veiligheid een officieel onderzoek zal instellen naar de ramp met het containerschip MSC Zoë.

Een delegatie van de Raad heeft zondag in Bremerhaven overleg gehad met diverse partijen, die betrokken zijn bij de ramp met het containerschip. Ook zijn ze aan boord van het schip geweest, meldt Omrop Fryslan.

De vraag of het een officieel Nederlands onderzoek wordt, hangt onder andere af van waar de containers precies overboord zijn geslagen; in Duits of in Nederlandse wateren.

Het schip vaart onder Panamese vlag. Ook dat heeft invloed op het onderzoek.

