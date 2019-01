Bezuinigend Pekela houdt invulling logopedie tegen het licht

De gemeente Pekela kijkt of het kan bezuinigen op de logopedie. De kwaliteit moet gewaarborgd blijven, maar de invulling gaat mogelijk op de kop.

Volgens PvdA-wethouder Henk Busemann zijn er drie opties.

'Verbaasd'



Pekela heeft de logopedie op dit moment op twee manieren geregeld: de gemeente heeft twee logopedisten in vaste dienst en huurt daarnaast logopedie in via de GGD.

Busemann was verbaasd toen hij die constructie onder ogen kreeg. 'Ik heb twaalf jaar in de raad gezeten, maar dit was mij onbekend.'

Drie opties

Hij wil daarom drie opties onderzoeken. 'Wij willen kijken of wij de logopedisten kunnen onderbrengen bij de GGD, of dat de logopedisten gebruik kunnen maken van de uren van de GGD.'

De derde optie is het onderbrengen van de logopedisten bij de onderwijsinstellingen in Pekela. Met die optie hoopt Busemann een bedrag van 26.000 euro te besparen.

Vraagtekens



Bij die laatste optie zetten de twee logopedisten hun vraagtekens. Logopediste Astrid van Leiden:

'Wij vinden dat je de logopedie schooloverstijgend moet houden. Er zijn drie onderwijsinstellingen en zes of zeven scholen. Dat wordt heel bijzonder om het zo te regelen.'

Logopedie inkopen

De grootste angst van de logopediste is dat zij straks in lege lokalen zit, terwijl hulp op andere scholen nodig is.

'Scholen moeten uren inkopen. Je wordt dan ook geacht om op die school te zijn. Maar het kan best zijn dat de hulp op een andere school harder nodig is. Het is altijd een golfbeweging', zegt Van Leiden.

Uren GGD

De logopediste is het meest positief over de optie om de uren van de GGD erbij te krijgen. 'Maar ik weet niet wat de GGD daar van vindt. Daarnaast weet ik ook niet om hoeveel uren het gaat, omdat de GGD logopedie regelt op twee scholen in Pekela waar wij niet komen.'

Zestien procent



Busemann gaat de komende tijd nadenken over de invulling van de logopedie. Van Leiden over het uiteindelijke besluit: 'Onze onrust is weggenomen. En persoonlijk maakt het mij niet heel veel uit wie mijn baas wordt.'

Dat kinderen in de gemeente Pekela logopedie nodig hebben, staat buiten kijf. Busemann: 'Zestien procent van de kinderen heeft hulp nodig, terwijl het landelijk gemiddelde op twaalf procent ligt.'

Lees ook:

- Dubbel gevoel in Pekela over lastenverhoging van een paar euro

- Financiële cijfers Pekela niet roos-, maar roodkleurig