Wegen van Antuna en FC Groningen scheiden

FC Groningen heeft afscheid genomen van Uriel Antuna. De buitenspeler zou nog een half jaar gehuurd zou worden van Manchester City, maar keert na de winterstop niet meer terug.

'Dat zit wel in de koker', bevestigt technisch manager Ron Jans het vertrek van de speler. 'We zijn nog afhankelijk van het definitieve bericht van Manchester City, maar je kunt zeggen dat het officieus is.'

Gehuurd

Antuna voegde zich in 2017 bij de selectie van FC Groningen en zou twee seizoenen gehuurd worden van de Engelse club. Een half jaar voordat de huurperiode zou aflopen, is al duidelijk dat er geen toekomst meer voor hem is in Groningen.

'Het is voor Antuna beter om weer te gaan voetballen', zegt Jans over de speler die niet op een basisplaats kan rekenen..

Antuna speelde twintig keer voor FC Groningen in de eredivisie, daarin kwam hij niet tot scoren.

Lees ook:

- Eerste training zit erop voor nieuwe FC'ers