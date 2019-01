Remise voor Boomstra: 'Misschien wel mijn saaiste partij ooit'

De zevende partij bij de wereldtitelstrijd dammen tussen Roel Boomstra en Alexander Schwarzman is onbeslist geëindigd. Na veertig zetten besloten de Nederlander en de Rus in Groningen tot remise.

Boomstra is nog twee overwinningen van de titel verwijderd. De Stadjer versloeg Schwarzman zaterdag tijdens de zesde partij. Alle andere ontmoetingen eindigden in remise.

'Saaie partij'

Volgens Boomstra was de partij van maandag erg saai. volgens Boomstra. 'Misschien wel de saaiste die ik ooit gespeeld heb'

Dinsdag is in Groningen de achtste partij. Daarna volgen nog maximaal vier partijen in Assen.

