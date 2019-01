Na Zeerijp werd geschiedenis geschreven, maar de onduidelijkheid is groter dan ooit

Maandag 8 januari 2018, precies drie uur in de middag. De aarde onder Zeerijp trilt met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter. Het is de zwaarste aardbeving sinds Huizinge in 2012.

De schok bij Zeerijp blijkt er een te zijn die zowel Groningen als Den Haag opschudt. Maar wat heeft het opgeleverd?

Stuwmeer

Duizenden schademeldingen stromen binnen in de dagen na de schok. Maar er is niemand die een melding in behandeling neemt. Het Centrum Veilig Wonen mag het sinds maart 2017 niet meer doen en een alternatief is er niet. Een stuwmeer vult zich.

En de versterking van huizen? Die schiet al jaren niet op. Het gasdossier is verworden tot een grote bende.

Fakkel

Elf dagen na de beving lopen bijna tienduizend Groningers en anderen gewapend met een fakkel door de binnenstad van Groningen. Het is koud en nat, maar hun boodschap komt over. Ze zijn het zat. Genoeg is genoeg.

Historisch besluit

Zeerijp blijkt inderdaad een gamechanger. Den Haag lijkt na al die jaren wakker te zijn geschud. Er komt een nieuw schadeprotocol voor mijnbouwschade en in maart volgt een historisch kabinetsbesluit: de gaswinning in Groningen wordt gestopt.

Het duurt nog twaalf jaar, maar toch. In uiterlijk 2022 moet de gaswinning op maximaal twaalf miljard kubieke meter zitten.

Tranen

Het besluit bezorgt sommige mensen tranen in hun ogen. Eindelijk gaat de gaswinning naar nul. Ze weten alleen niet dat ze bijna een jaar later nog altijd tranen in hun ogen zullen hebben. Nu van verdriet. Het historische besluit blijkt namelijk enorme gevolgen te hebben.

De minister zet de versterking van huizen in het aardbevingsgebied op pauze. Bestaande trajecten lopen door, maar er wordt maandenlang niet begonnen met nieuwe.

Niet geschikt

Een computermodel berekent intussen welke huizen het grootste risico lopen bij een aardbeving. Een rekenmodel dat hier niet geschikt voor is. Iedereen weet het, maar iets beters is er niet - is het mantra - dus gebruiken we het.

Mensen die al jaren in onzekerheid zitten, moeten nog langer wachten. Alsof het wachten nog niet lang genoeg duurt.

Niemand die het weet

Het is weer 8 januari. We zitten precies een jaar na Zeerijp. Maar wat heeft Groningen er mee gewonnen?

Er zijn twee Nationaal Coördinatoren Groningen versleten. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen krijgt elke week meer nieuwe schademeldingen binnen dan dat er meldingen worden afgehandeld. Het stuwmeer groeit nog altijd.

De versterkingsoperatie is formeel wel weer begonnen, maar de nieuwe aanpak heeft intussen het leven van duizenden Groningers overhoop gehaald.

Complete dorpen zitten in onzekerheid. Het ene dorp hoeft ineens niet meer versterkt te worden. Het andere waande zich altijd veilig en is nu ineens aan de beurt. Terecht of onterecht? Niemand die het weet. De chaos is na een historisch jaar groter geworden dan ooit.

