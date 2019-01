Vrijwilligers lopen gevaar bij opruimen 'containertroep'

Opruimende vrijwilligers lopen soms ongewild gevaar bij het opruimen van het afval van de ramp met het containerschip MSC Zoe.

Dat schrijft gemeente Het Hogeland in een persbericht over de vrijwillige hulpacties. Tot woensdag zijn mede door de komende storm alle opruimacties langs de Groninger Noordkust opgeschort.

Gevaarlijke situaties

Overal langs de kust en op de eilanden melden mensen zich spontaan om te helpen met het schoonmaken van stranden, dijken en kwelders. Hartverwarmend, maar er kleven ook nadelen aan alle helpende handen.

Mensen lopen rond bij grote machines die bezig zijn met schoonmaakwerkzaamheden, wat gevaarlijke situaties tot gevolg heeft. Op de kwelders zakken mensen weg in de modder. Ook worden vogels verstoord in natuurgebieden. Bovendien zorgt de massale hulp soms voor opstoppingen op wegen naar de kust, waardoor de bereikbaarheid voor hulpdiensten in het geding komt.

Coördineren

'We hebben met elkaar geconcludeerd dat we de opruimacties moeten coördineren. We wachten af wat voor afval de storm ons brengt en komen woensdag met nieuwe informatie', zegt burgemeester Henk Jan Bolding, die verder onder de indruk is van de inzet van alle vrijwilligers.

'Wat we zien is trots. Trots op ons landschap en trots op ons werelderfgoed. Maar desondanks is een pas op de plaats nodig', aldus de burgemeester.

