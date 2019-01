'Eenheid vergt hard werken' maar is er een alternatief?

De zware beving bij Zeerijp begin vorig jaar, de 'containerramp'; het zijn thema's die terugkomen in de nieuwjaarstoespraak van commissaris van de Koning René Paas. Maar hij blikt vooral vooruit op de Provinciale Statenverkiezingen in maart.

'Sommigen zien in de Statenverkiezingen een opiniepeiling over het kabinet', aldus Paas. 'Anderen doen alsof het gaat om de verkiezingen van de Eerste Kamer. Maar Statenverkiezingen gaan over de Staten. Over provinciale politiek. Dus laat je niks wijsmaken: daarover gaan de verkiezingen.'

'Eenheid vergt hard werken'

Paas ziet in onze provincie dat verschillende overheden ook verschillend denken. 'Niet iedereen ervaart dezelfde problemen. Niet iedereen wil dezelfde oplossingen. Eenheid vergt vaak hard werken.'

De commissaris van de Koning benoemt in zijn verhaal de eensgezindheid die ontstond om het vol troep gespoelde Waddengebied schoon te krijgen. 'Dat zal de komende tijd ook nodig blijven.'

Gasdossier

Verder blikt Paas terug op de ontwikkelingen in het gasdossier. 'Vorig jaar stonden we hier ook. Op de middag van de beving bij Zeerijp. Veel is sindsdien gebeurd, dankzij onze gezamenlijke inzet.'

Hij erkent echter ook dat het nog niet klaar is. 'Het moeilijkste komt nog. Plannen en afspraken zijn mooi, maar de praktijk blijft al te lang achter. Het jaar 2019 staat in het teken van resultaten, van snelheid en van de afhandeling van schade. Het wordt moeilijk werk, maar ook in de uitvoering zullen we elkaar vinden. Omdat er geen alternatief is.'