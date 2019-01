Deel dit artikel:













Groningen is nog niet af van pandeigenaar voormalige rosse buurt De voormalige Groningse rosse buurt (Foto: RTV Noord)

De gemeente Groningen moet mogelijk opnieuw onderzoek doen naar een schadeclaim van voormalig prostitutiepandeigenaar Mario Music. Hij had zes panden in het Groninger A-kwartier. In 2010 besloot de gemeente dat de hoerenbuurt dicht moest.

Music werd gedwongen zijn panden te verkopen. Zijn panden werden minder waard en hij liep huurinkomsten mis. De rechter kende hem vervolgens een schadevergoeding toe van 933.000 euro. Volgens de gemeente klopte de berekening van dat bedrag niet. Groningen stapte naar de Raad van State. 'Huurinkomsten te hoog' Het bedrag dat de rechter eerder aan Music toekende, was berekend door een speciale commissie. Die deed dat op basis van gegevens die de raamexploitant had aangeleverd. Volgens de gemeente zijn de opgegeven huurinkomsten ruim twee keer zo hoog als gebruikelijk was in de toenmalige Groninger rosse buurt. De Raad van State had maandag kritiek op de gemeente. Groningen wil dat Music meer gegevens aanlevert om tot een 'juist' schadebedrag te komen. Maar de gemeente kon niet precies uitleggen welke gegevens daarvoor nodig zijn. 'Niet willen uitbetalen' Volgens Music heeft hij alle gegevens allang verstrekt. Hij denkt dat de gemeente alles in het werk stelt om niets te hoeven uitbetalen. Binnen enkele weken beslist de Raad van State of er meer onderzoek nodig is om tot een schadebedrag te komen. Mogelijk stelt de Raad zelf een schadebedrag vast. Lees ook: - Raamexploitant Music trekt (voorlopig) aan het langste eind (2017)

