Nieuwjaarsboodschap: Lentis moet tien miljoen euro bezuinigen

Geestelijk Gezondheidszorginstelling Lentis moet de komende twee jaar tien miljoen euro bezuinigen. Dat maakte bestuursvoorzitter Martin Sitalsing maandag bekend in zijn nieuwjaarstoespraak.

Afgelopen jaar maakte Lentis nog een bescheiden winst, maar dat is voornamelijk te danken aan enkele meevallers. De komende jaren moet de broekriem flink aan worden gehaald.

Vindingrijkheid en veranderlijkheid

'Het gaat om vijf miljoen euro aan de kant van de overhead en vijf miljoen bij het gewone personeel', zegt Sitalsing. 'Misschien gaan we wel stoppen met bepaalde werkzaamheden. Wat voor gevolgen dat heeft voor het personeel weten we nog niet, maar het vereist vindingrijkheid en veranderlijkheid van ons allemaal'.

Er gingen zelfs geruchten dat Lentis op een faillissement afstevende. 'Het voortbestaan is niet in gevaar, maar we gaan wel een heel nieuwe kant op', aldus Sitalsing.

Zorg Dichtbij

De organisatie van Lentis gaat daarom flink op de schop. Een interim-directeur gaat deze drastische verandering begeleiden. 'Zorg Dichtbij' heet de nieuwe bedrijfsstrategie. Daarbij gaan de medewerkers meer naar de patiënten toe.

Lees ook:

- Psychiaters Lentis slaan alarm over crisisdienst