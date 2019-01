Dijkbewaking nu al aangekondigd vanwege risico's containerramp

Waterschap Noorderzijlvest stelt dinsdag dijkbewaking in. Dat dit besluit nu al genomen is, heeft te maken met de containerramp.

Dinsdagmiddag rond 13:00 wordt een waterstand van drie meter boven NAP verwacht. Normaal gesproken wordt pas dijkbewaking ingesteld bij 3.80 meter boven NAP.

Kans op beschadigingen

'Maar omdat er nog veel troep en mogelijk ook containers in het water drijven, houden we onze dijk tussen Eemshaven en Lauwersoog dinsdag extra goed in de gaten. Een koelkast of container die met kracht tegen de dijk wordt geslagen, kan beschadigingen veroorzaken', meldt het waterschap op zijn website.

Coupures dicht?

Of de coupures (de dijkdoorgangen) worden gesloten, is nog niet zeker. 'De waterstand wordt rond middennacht definitief doorgegeven. Mocht het water hoger worden dan drie meter boven NAP dan sluiten wij, samen met buurwaterschap Hunze en Aa's, de dijkdoorgangen', aldus Noorderzijlvest.

