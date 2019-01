Ietje Jacobs is nieuwe fractievoorzitter VVD in Groningen

Ietje Jacobs uit Haren is de nieuwe VVD-fractievoorzitter in de gemeente Groningen.

Jacobs was de nummer twee van de partij. Huidig wethouder Joost van Keulen ging als lijsttrekker de verkiezingen in, maar nu de VVD geen coalitiepartner wordt, keert hij niet terug in de Groninger politiek.

Uit Haren

Ietje Jacobs was de afgelopen jaren ook al VVD-fractievoorzitter, maar dan in Haren. Die gemeente is samen met Ten Boer en Groningen opgegaan in een nieuwe gemeente.

'Als je mij vier jaar geleden, of zelfs een half jaar geleden had gevraagd of ik fractievoorzitter in Groningen zou worden, dan had ik gezegd: ik denk het niet, laat Jacobs weten. 'Dat komt toch omdat ik uit Haren kom en naar de stad ga. Eigenlijk is het alleen qua schaalgrootte een verschil', zegt Jacobs nu ze al enkele weken werkt in de politiek in de nieuwe gemeente. 'Ik pak de kans met beide handen aan en ben blij dat ik het vertrouwen krijg.'

Interne strijd?

Vlak voor de verkiezingen in november 2018 streden Joost van Keulen en Jasper Boter nog om de functie van lijsttrekker. Boter verloor de strijd destijds. Volgens Ietje Jacobs is er geen interne verkiezingsstrijd geweest om het fractievoorzitterschap.

Jacobs volgt Jasper Honkoop op. Die werd in 2017 fractievoorzitter nadat Sabine Koebrugge tussentijds vertrok naar Den Haag om politiek adviseur van staatsecretaris Barbara Visser van Defensie te worden.

De VVD heeft vier zetels in de gemeenteraad van Groningen.

