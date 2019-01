Schiphol wil nauwer samenwerken met Eelde

Schiphol wil de banden aanhalen met Groningen Airport Eelde. Dat zei Schiphol-topman Dick Benschop maandag in zijn nieuwjaarstoespraak.

Schiphol maakt deel uit van de Royal Schiphol Group, samen met Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport en Lelystad Airport. Maar Benschop wil de samenwerking niet beperken tot deze groep.

Europese positie

'We vormen een geheel met de luchthavens bij Eindhoven, Rotterdam en Lelystad. We moeten ons als één geheel ontwikkelen. Een Nederlands luchtvaartsysteem waar ook Groningen-Eelde en Maastricht bij horen. Die samenwerking is nodig om onze positie in Europa te handhaven', aldus Benschop.

Ook breder samenwerken is volgens Benschop nodig: 'De uitwisseling van kennis doen we niet alleen in Nederland, maar ook over de grens via onze internationale participaties. Wat we daar leren, passen we hier toe en omgekeerd.'

