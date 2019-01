Nederland werd door andere landen vaak geroemd om z'n tolerantie en verdraagzaamheid. Het lijkt of die tijd voorbij is.

Discussies worden vaak op harde toon gevoerd, zeker op de sociale media.

Denk maar eens aan de discussies over Zwarte Piet, windmolens, houtkachels, vuurwerk, het rookverbod of het klimaat..

De Nashville-verklaring zorgde gisteren ook voor flink veel discussie. Honderden predikanten en voorgangers ondertekenden het pamflet, waarin homosexualiteit en transgenderisme expliciet worden afgewezen. Ook wordt de suggestie gewekt dat dit zaken zijn waarvan mensen kunnen 'genezen'.

We lijken steeds meer met de neuzen tegen elkaar te staan. 'Een mening is prima, behalve als die mening van een ander is', zo lijkt het. Het is zwart-wit, in plaats van de redelijke middenweg en de nuance.

Ons Lopend Vuur: Nederland is geen tolerant land meer

