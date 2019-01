Invoering rookverbod UMCG: 'Nog best een sigaretje opgestoken'

De invoering van het rookverbod in het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG lijkt tot nog toe redelijk soepel te verlopen.

Een week geleden werd het hele ziekenhuis rookvrij gemaakt, inclusief de psychiatrische afdeling.

Vóór de invoering was er discussie binnen het ziekenhuis of ook die afdeling mee moest doen aan het rookverbod. Veel psychiatrische patiënten roken en doen dat om tot rust te komen. Ook de medewerkers in de afdeling staken regelmatig een sigaretje op.

Zo'n zestig procent van de patiënten rookt en ook onder medewerkers wordt veel gerookt Mark Kap - UMCG Psychiatrie

Mark Kap van de afdeling: 'Zo'n zestig procent van de psychiatrisch patiënten rookt en ook onder medewerkers wordt ook veel gerookt. Toen we hoorden dat het ziekenhuis rookvrij moest worden, dachten we wel 'oh jee'. Maar we besloten toch mee te doen aan dit project.'

Het rookverbod is niet voor iedereen even makkelijk.

Kap: 'We hebben helaas een groep patiënten die roken en niet naar buiten mogen komen. Daarvoor hebben we een richtlijn gemaakt. We bieden ze nicotinepleisters en begeleiding aan. En bedenken: als we het roken afnemen, wat kunnen we daarvoor dan terugggeven om het leven een beetje te verzachten?'

Toch weet Kap dat er stiekem nog best een sigaretje wordt opgestoken. 'Ja, dat gebeurt vast wel. Die mensen proberen we natuurlijk ook op andere gedachten te brengen.'

