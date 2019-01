Invoering rookverbod UMCG verloopt redelijk soepeltjes

De invoering van het rookverbod in het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG lijkt tot nog toe redelijk soepel te verlopen.

Een week geleden werd het hele ziekenhuis rookvrij gemaakt, inclusief de psychiatrische afdeling.

Rust

Vóór de invoering was er discussie binnen het ziekenhuis of ook die afdeling mee moest doen aan het rookverbod . Veel psychiatrische patiënten roken en doen dat om tot rust te komen. Ook de medewerkers in de afdeling staken regelmatig een sigaretje op.

Stiekem

Bij het begin van de invoering leverde het rookverbod nog wel discussie op en nog steeds wordt er stiekem gerookt. 'Die mensen proberen we natuurlijk ook op andere gedachten te brengen', zegt Mark Kap van het Universitair Centrum Psychiatrie.

Nicotinepleisters

Patienten die het gebouw niet uit mogen om eventueel een sigaret te roken, krijgen nicotinepleisters en wordt ander vertier geboden.