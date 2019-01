Rondje Groningen: Stadjer tekent voor topgame Spider-Man

Wist je dat tekeningen in een van de populairste games van 2018 afkomstig zijn van een Groningse hand? Dat en meer kunstzinnigs in Rondje Groningen vandaag.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Drie nieuwe spelers aan het woord

FC Groningen TV maakt kennis met Iliass Bel Hassani, Thomas Bruns en Kaj Sierhuis

2) Ferrari, scooter en zomer in de bol

Krijgen jullie ook weer zoveel zin in de zomer bij het zien van deze Groningse beelden van

Abdullah Edilbi?

3) Stadsgezichten van Groningen in 1919

Misschien ken je deze beelden van stad Groningen uit 1919 inmiddels wel. YouTuber Rick88888888 vertraagde ze echter, zodat je iedereen op normaal tempo ziet lopen en bewegen. Kan je een kwartier lang in het verleden duiken:

4) Lange figuren

Heel wat recenter zijn deze stadsgezichten van vorige week. Vissen op wielen, trommelaars van een meter of drie: tijdens Groningen op Stelten was er meer te doen dan winkelen in de binnenstad.

5) We willen jou als wethouder. En jou. En jou!

Even dacht Daan Bultje, hoofd van het healthy ageing-programma in Groningen, een politieke carrière na te kunnen streven. Even dan.

6) Stadjer tekent voor topgame

Altijd leuk: talent spotten in Groningen. Samma van Klaarbergen is niet de minste. De designer kijkt terug op een fantastisch jaar, waarin hij onder meer tekeningen maakte voor de Spider-Man game op de PlayStation 4 - een van de meest geroemde games van 2018!

7) Wie heeft de meeste?

De concurrentiestrijd tussen Groningen en Eindhoven is volop losgebarsten. Waar we vorige week nog berichtten dat 'wij' de vijfde gemeente van het land hebben, kaatst Omroep Brabant vandaag de bal weer keihard terug.

Dag is nooit zo nat... of Rondje Groningen het wel weer wat. Tot morgen!