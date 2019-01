'Misschien krijgt het ongeluk met de MSC Zoe nog een zilveren randje'

Een team van oceanografen wil het ongeluk met de gezonken zeecontainers van schip MSC Zoe aangrijpen om onderzoek te doen naar plastic dat in zee belandt.

Wetenschapper Erik van Sebille van de Universiteit Utrecht schrok toen hij hoorde dat er zoveel rommel in zee terecht was gekomen. 'Maar al best snel dacht ik: dit is ook een best mooi experiment', zegt hij tegen de NOS.

Deel aangespoeld

Vorige week verloor een groot schip van een Duitse rederij 281 containers op zee. Daardoor belandden in een klap veel spullen in de Noordzee en op de stranden van de Waddeneilanden. Van My Little Pony-speelgoed tot flatscreentelevisies. Een deel daarvan is aangespoeld, de rest dobbert op zee of ligt op de zeebodem.

Zo'n 99 procent van al het plastic dat de afgelopen zestig jaar in zee is beland, is onduidelijk waar het uiteindelijk is terechtgekomen, legt hij uit in radioprogramma Nieuws en Co. 'We weten niet of het op de zeebodem of op stranden ligt, of het in magen van dieren zit, of dat het is opgegeten door bacteriën.'

Mogelijk nog jaren ronddrijven

Spullen uit de containers die niet worden opgeruimd kunnen nog jaren ronddrijven op zee en deeltjes kunnen uiteindelijk zelfs het ecosysteem op de Noordpool aantasten.

Momenteel is nog veel onduidelijk over hoe stromingen de stukken transporteren en hoe snel plastic voorwerpen naar de bodem zinken. De oceanograaf en zijn onderzoeksteam willen achterhalen waar het plastic uiteindelijk terechtkomt.

'Misschien nog een zilveren randje'

Van Sebille wil daarom de komende tijd zo veel mogelijk gegevens verzamelen over de spullen uit de containers. Hij wil weten of die zijn aangespoeld op stranden, of dat ze op de zeebodem zijn beland. Om daarachter te komen wil hij samenwerken met vissers, die de komende tijd waarschijnlijk veel plastic in hun netten zullen vinden, schrijft de NOS.

Al die gegevens wil hij bewaren, zodat die uiteindelijk gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. 'Dan kunnen we achterhalen hoe lang het duurt voordat een My Little Pony water maakt en zinkt', vertelt hij. 'En dan krijgt dit ongeluk met de MSC Zoe misschien nog een zilveren randje.'

