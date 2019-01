Deze dag: Voorzitter in duistere tijden

Het waren donkere jaren voor de club: morrende supporters, veel trainerswisselingen, een lege clubkas en een verouderd stadion. FC Groningen kreeg in die periode en nieuwe voorzitter: Wim Entzinger. Hij werd officieel aangesteld op deze dag in de geschiedenis, 9 januari 1997.

Ook bestuurlijk rommelt het in het Oosterpark, aan het einde van de vorige eeuw. De voorganger van Entzinger, oud-politicus Roel Vos, stapt na welgeteld drie dagen al weer op. Vos is op zijn beurt de opvolger van het illustere duo Van der Wal/Everards en werkt bij Beheer Koop Tjuchem BV. De bouwonderneming die ook de renovatie van het Oosterparkstadion ter hand zou nemen.



Het Nieuwsblad van het Noorden plaatst vraagtekens bij de dubbele pet van de nieuwe praeses, die daarop meteen opstapt. Vos wordt, vindt hij zelf, afgeschilderd als 'een onbetrouwbaar sujet met verborgen agenda'. De onkreukbare jurist Wim Entzinger, voorman van de Ondernemers Rond Groningen, wordt zijn opvolger. Hij moet rust en regelmaat brengen.





Zes weken later ziet zijn bestuur zich genoodzaakt trainer Hans Westerhof na een catastrofale 6-1 nederlaag bij Vitesse te ontslaan. Westerhof had, nota bene op voorspraak van Entzinger, vlak daarvoor nog zijn contract met een jaar verlengd. Assistent Jan van Dijk slaagt er vervolgens in FC Groningen voor degradatie te behoeden. Een jaar later volgt alsnog de teruggang naar wat destijds de 'Totodivisie' heette.

Tegen de stroom in, spelend in de eerste divisie, slaagt het nieuwe bestuur erin om de gemeente Groningen ervan te overtuigen, dat een nieuw stadion van levensbelang is voor de toekomst van de club. Terugkijkend beschouwt Wim Entzinger dat als zijn grootste verdienste als voorzitter. Het waren 'tropenjaren', die 'regelmatig buikpijn' opleverden. Ze eindigden in mineur: een 3-0 nederlaag tegen Sparta, waardoor het verblijf in de eerste divisie met nog eens een jaar werd verlengd.

Wim Entzinger is nog altijd nauw betrokken bij het wel en wee van FC Groningen. Hij komt in actie bij juridische geschillen en beheert samen met Marco Out de 'aandelen FC Groningen' die in een stichting zijn ondergebracht die nog boven ' FC Groningen Beheer' is geplaatst. Voer voor juristen, zoals Entzinger zelf. Hoe dan ook, Out en Entzinger beschikken over de bevoegdheid een nieuwe directeur aan te stellen. Of te ontslaan.

Over de huidige situatie maakt hij zich weinig zorgen. Even een dip, 'een golfbeweging'. Dat was wel anders toen begin januari 1997 een dringend beroep op hem werd gedaan om als voorzitter te helpen de problemen bij de club op te lossen. Wim Entzinger begon aan die klus op deze dag in de geschiedenis, 9 januari 1997.