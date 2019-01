Commissie Mijnbouwschade: 'Kentering in afhandeling schades'

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) heeft nog tot eind 2019 nodig om oude schades af te handelen, maar zegt wel dat er voor het eerst meer schades worden afgehandeld dan binnenkomen.

De Volkskrant meldt vandaag dat het TCMG in 2018 niet is gelukt om de achterstand van schadeclaims weg te werken.

17.500 open dossiers

TCMG 'erfde' op 19 maart 2018 13.472 schades van het Centrum Veilig wonen, het commerciële bedrijf dat tot dan toe de bevingsschade afhandelde namens de NAM. In 2018 kwamen bovenop de oude schades nog 6.611 nieuwe meldingen.

TCMG handelde in 2018 echter slechts 2.478 claims af. Per saldo zijn er vorig jaar dus 4.133 onverwerkte schadeclaims bijgekomen. De teller staat nu dus op ruim 17.500 open dossiers bij TCMG.

We hebben voor het eerst meer schades afgehandeld dan er binnenkomen' Jouke Schaafsma - TCMG

Kentering

Maar, zegt woordvoerder Jouke Schaafsma van TCMG: 'Er is een kentering gaande. We proberen meerdere schadeclaims op hetzelfde adres gelijktijdig af te handelen en hebben nieuwe deskundigen in touw. In de periode voor de kerstvakantie hebben we voor het eerst meer schades afgehandeld dan er binnenkomen. Die trend gaan we dit jaar voortzetten.'

Eind 2019 afgehandeld

In correspondentie met gedupeerden waarschuwt het schadeloket momenteel voor een wachttijd van 10 tot 15 maanden. 'Dat moeten we dit jaar willen normaliseren. We willen mensen kunnen zeggen dat hun schade binnen een paar maanden is afgehandeld.'

