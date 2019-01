Gemeenten hijsen de regenboogvlag in reactie op Nashville-verklaring

Meerdere gemeenten in onze provincie hebben de regenboogvlag gehesen, als statement tegen de Nashville-verklaring.

Wethouder Laura Broekhuizen van Oldambt zegt dat ze 'stil en verdrietig werd' van die verklaring. 'Dat mensen het nodig vinden om iets wat uit Amerika komt nu ook hier te moeten vinden.'

'Je zal maar 16 of 17 zijn en niet helemaal precies weten hoe je in elkaar zit. Je wordt er niet gelukkig van als je dan zo'n verklaring over je heen gedonderd krijgt. We laten op deze manier zien dat we naast die mensen staan.'

'Er geen aandacht aan geven is geen optie', zegt Broekhuizen. 'Ik vind het ook mooi om te zien dat veel kerken zeggen 'ja, maar dit is niet van ons'.'

Nashville-verklaring



De Nashville-verklaring is een document waarin staat beschreven hoe christenen moeten omgaan met het geloof, het huwelijk en seksualiteit. Het pamflet is door honderden orthodox-protestantse predikanten ondertekend.

Het leidt in Nederland tot veel boosheid. In het document worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen. Ook wordt de suggestie gewekt dat dit zaken zijn waar mensen van kunnen 'genezen'.

