Overboord geslagen container op Engelsmanplaat opengebarsten

Waarvoor al werd gevreesd, is gebeurd. Eén van de aangespoelde containers op de Engelsmanplaat is opengebarsten.

In de container zitten dekens en matrassen, die nu geleidelijk wegspoelen. Rijkswaterstaatwoordvoerder Ryan Lievaart: 'We houden het goed in de gaten, maar we kunnen er nu niet bij vanwege de storm en het hoogwater. Zodra het kan, gaan we het opruimen.'

Vogelsoorten

Engelsmanplaat is de zandbank tussen Ameland en Schiermonnikoog van ongeveer één vierkante kilometer. Het is een belangrijke rustplaats voor allerlei vogelsoorten. In totaal zijn er daar, en bij het noordelijker gelegen Het Rif vijf containers aangespoeld.

281 containers

Die containers zijn afkomstig van de MCS Zoe. Dit schip verloor vorige week tussen Vlieland en Borkum 281 containers. Inmiddels zijn tonnen goederen aangespoeld op de Waddeneilanden en de vaste wal.

Lees ook:

- Vrijwilligers lopen gevaar bij opruimen 'containertroep'

- Gevolgen containerramp 'op de lange termijn mogelijk ernstig'

- Alles over de containerramp