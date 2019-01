Schoonmaken op Simonszand tussen de zeehonden: 'Het was een race tegen de klok'

Het is één van de pareltjes van onze provincie: Simonszand. Een zandplaat van ongeveer anderhalve kilometer lang en een paar honderd meter breed tussen Schiermonnikoog en Rottumerplaat. Een rustplaats voor vogels, zeehonden en hun jongen.

Maar ook Simonszand zucht onder de rommel van containerschip MSC Zoe.

Werelderfgoed

Simonszand hoort bij de gemeente Eemsmond. De plaat behoort tot het UNESCO Werelderfgoed. Je kunt Simonszand alleen onder begeleiding bezoeken. Het schoonmaken van de zandplaat is dus geen eenvoudige klus.

Oproepje

'Ik zag een oproepje, waarin stond dat er tien tot vijftien volwassenen werden gezocht', vertelt Astrid Mellema. 'Ik dacht: er hebben vast al vijfhonderd mensen voor mij gereageerd. Maar ik stuurde toch een appje en tot mijn verbazing kon ik mee.'

En zo voer Mellema maandag met professionele bergers van een bedrijf in Harlingen en enkele andere vrijwilligers naar Simonszand. 'Er was al eerder een kotter geweest om op te ruimen, maar die kon alle troep niet houden', zegt Mellema.

Race tegen de klok

Mellema: 'Het was een race tegen de klok, want we hadden maar vier of vijf uur om op te ruimen vanwege het tij. Maar het was heel bijzonder om troep te ruimen tussen de zeehonden. En het is ons gelukt om de zandplaat helemaal schoon te krijgen.'

Naar hoe Simonszand er bij ligt na de storm, kunnen we alleen maar gissen.

Beelden

