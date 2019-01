Midden-Groningen opent WhatsApp-nummer

In Midden-Groningen kunnen inwoners voortaan contact zoeken met de gemeente via WhatsApp. De gemeente opent daarvoor nu een WhatsApp-nummer.

Net als de tijden in het loket en op Facebook en Twitter, beantwoordt de gemeente vragen van bewoners tussen 8.30 en 17.00 uur op doordeweekse dagen. De gemeente zegt binnen twee uur op alle vragen en meldingen op het WhatsApp-nummer 06 10278187 te reageren.

Inwoners en ondernemers

'We willen beschikbaar zijn via de middelen waar onze inwoners veel gebruik van maken', zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn. 'We willen het onze inwoners en ondernemers zo makkelijk mogelijk maken.'

Het nummer kan alleen gebruikt worden voor WhatsApp-contact. De gemeente zegt geen privacygevoelige informatie te gaan versturen via het kanaal.

