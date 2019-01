Vliegveld Eelde ziet heil in samenwerking met Schiphol

Op Groningen Airport Eelde is positief gereageerd op de woorden van topman Dick Benschop van de Schiphol Group. Die wil de luchtvaart in Nederland verder ontwikkelen samen met Eindhoven, Rotterdam, Lelystad, Maastricht en Eelde.

'Wij pleiten hier al een tijdje voor', zegt directeur Marco van de Kreeke van het vliegveld tegen RTV Drenthe. 'Wil je groeien, dan moet je dit spreiden over het land. Ik ben blij dat de Schiphol Group zich achter dit idee schaart.'



In gesprek

Binnenkort heeft Van der Kreeke een gesprek hierover met Benschop. 'Het is de eerste afspraak op directieniveau. Benschop geeft aan dat hij inhoud aan het kennismakingsgesprek wil geven.'



'Voor de lange termijn'

De vliegvelden in Eindhoven, Rotterdam en Lelystad behoren al tot de Schiphol Group. Samen met Eelde en Maastricht pleiten zij al voor samenwerking. 'We gaan samen kijken hoe we hier logisch vorm aan kunnen geven. Het is een vraagstuk voor de lange termijn. Maar we gaan in ieder geval praten met een positieve insteek.'



