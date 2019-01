Directeur voormalig PPG in Westerbroek plotseling weg

Locatiedirecteur Gerard Burger van Nippon Electric Glass, het voormalige PPG, in Westerbroek is vertrokken als directeur. Dat laat hij via LinkedIn weten.

Hij is onbereikbaar voor commentaar.

Burger was zeventien jaar lang, al sinds 2001, directeur van (toen nog) PPG in Westerbroek. In die hoedanigheid beleefde hij in 2013 een turbulente periode, waarbij het maar weinig scheelde of de Amerikaanse eigenaar had de vestiging gesloten.

Het personeel moest na een felle strijd de overgang van vijf- naar vierploegen diensten slikken om het bedrijf rendabel te houden. Deze maatregel werd drie jaar later weer teruggedraaid, maar daarvoor leverde het persopneel wel 2,6 % van het loon in.

Nieuwe oven

Een paar maanden later, in juni 2016, nam de Japanse branchgenoot NEG de glasvezelsectie over van PPG. Dat betekende de redding van het bedrijf. Zo investeerden de Japanners 53 miljoen euro in een nieuwe oven die begin 2019 operationeel zou moeten zijn. Dat zou de concurrentiepositie van de fabriek in Europa ten goede komen. Er zijn honderd nieuwe banen mee gemoeid.

De glasvezelproducten van NEG worden onder meer gebruikt in kunststof onderdelen van auto's. Bij NEG werken momenteel zo'n 500 mensen, waarvan driekwart in vaste dienst.

