Paspoort voor Geuko: 'Dit is een beloning voor het vechten' Geuko en zijn vader met de paspoorten (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

'Een paspoort halen zal iets heel gewoons zijn, maar dit is voor ons wel even een puntje.' Gert Jan van Lang kreeg een bijzonder gevoel toen hij de paspoorten van zichzelf en zijn zoon Geuko in ontvangst nam.

'Dit is een beloning voor het mentale en het fysieke vechten', zegt Gert Jan. Beiden vliegen naar Amerika, waar Geuko behandeld kan worden aan zijn zeldzame ziekte. 'Op mijn knieën' De afgelopen twee en een half jaar stond voor de familie Van Lang in het teken van wanhoop en verdriet. Keer op keer organiseerden zij, maar ook anderen die met hun mee leefden, inzamelingsacties. Het benodigde bedrag werd alleen niet gehaald. Door het televisieprogramma 'Je Geld of Mijn Leven' werd Geuko's ziekte landelijk bekend. De donaties stroomden binnen. Uiteindelijk werd 205.000 euro opgehaald, waarmee Gert Jan en Geuko naar Amerika kunnen. 'Ik denk dat ik op mijn knieën val als wij daar zijn. Onze strijd is grotendeels geweest, voor Geuko begint dan de fysieke strijd', zegt Gert Jan. 'Heel spannend!' Geuko kijkt uit naar het bezoek aan Amerika. Met een modelvliegtuig in zijn handen zit hij naast zijn vader. 'Ik vind het heel erg spannend! Vooral het opstijgen', zegt Geuko. Over een plek in het vliegtuig hoeft hij niet lang na te denken: 'Voorin!' Twee maanden

Vader en zoon stappen waarschijnlijk begin maart in het vliegtuig naar Amerika. Zij moeten in elk geval twee maanden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan verblijven. 'De artsen zeggen dat de therapie gaat werken en zij zijn de experts erin. Dat moet gewoon lukken', zegt een hoopvolle Gert Jan. Lees ook: - Geld voor Geuko is binnen: 'We hebben de champagne opengetrokken'