'Burgemeester gaf Vindicat afgelopen zomer laatste waarschuwing'

Studentenvereniging Vindicat heeft op 4 juli 2018 een bestuurlijke waarschuwing gekregen van burgemeester Peter den Oudsten.

Dat meldt stadsblog Sikkom op basis van documenten die zijn verkregen via een WOB-verzoek.

Maatregelen

Als Vindicat de komende twaalf maanden opnieuw in de fout gaat, overweegt de burgemeester maatregelen te nemen. Zo kan hij de exploitatievergunning intrekken, tijdelijke sluitingstijden opleggen of zelfs helemaal overgaan tot een tijdelijke sluiting van de verenging.

Gebroken arm

De waarschuwing was het gevolg van een ernstig geweldsincident op 10 mei 2018 tijdens het Vindicat-feest 'Buitenspelen'. Tijdens dat evenement zou de arm van een student zijn gebroken. Vindicat heeft daarna geweigerd de naam van de verdachte aan de politie door te geven, blijkt volgens Sikkom uit een brief van Den Oudsten.

Meerdere incidenten

Den Oudsten wijst er in zijn brief op dat er in december 2017 ook al aangifte werd gedaan van mishandeling bij de vereniging. Die zaak wordt op 14 februari behandeld bij de rechtbank in Groningen.

Samen met het frustreren van het politieonderzoek is dat voor Den Oudsten voldoende aanleiding om maatregelen aan te kondigen.

