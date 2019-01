Legertje schoonmakers aan de slag op Rottumerplaat

Dertien medewerkers van Staatsbosbeheer en de Waddenunit - de toezichthouders op het Waddengebied van het ministerie van LNV - hebben dinsdagmiddag vanuit de Eemshaven koers gezet naar Rottumerplaat.

Ze gaan de komende dagen de troep opruimen, die afkomstig is van de overboord geslagen containers van de MSC Zoe.

Woensdag sluiten vijftien medewerkers van Rijkswaterstaat zich aan. De bedoeling is dat de hele ploeg de komende dagen zoveel mogelijk troep van Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduintjes, de zandplaat tussen Rottumeroog en het Groningse vasteland, opruimt.

Kok gaat mee

'We blijven tot en met zaterdag', vetelt Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer. 'We hebben eten en drinken bij ons plus een kok, want hier is geen winkeltje natuurlijk. De meesten kunnen overnachten in de accomodatie op het eiland die daarvoor ooit is gebouwd. Maar sommigen zullen aan boord overnachten, denk ik.'

Al veel troep verwijderd

Afgelopen weekend is er op Rottumerplaat al veel troep opgeruimd. Kloosterhuis: 'We hebben toen 32 big bags aan troep verzameld. Die worden morgen (woensdag) naar de vaste wal gebracht.'

Zorgen om plastic

Maar de schoonmakers kunnen opnieuw aan de slag. Door de storm van dinsdag is opnieuw veel troep aangespoeld. 'En als er nieuwe containers openspringen, heb je nog weer nieuwe aanvoer. De hoeveelheden nemen hopelijk af, maar ik neem aan dat we hier nog wel een tijdje zoet mee zijn.'

'Voor de duidelijkheid: de grote stukken zijn het niet het grootste probleem', zegt Kloosterhuis. 'De kleine plastic deeltjes, die overal verspreid liggen, baren ons veel meer zorgen. Die gaan we tot in lengte van jaren nog aantreffen. Dat gaat langzamerhand op in het waddenmilieu, maar dat hoort er natuurlijk niet thuis. Dan heb je het over de plasticsoep, waar me helaas mee te maken hebben.'

Lees ook:

- Schoonmaken op Simonszand tussen de zeehonden: 'Het was een race tegen de klok'