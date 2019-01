Solinger-broer van start met nieuwe webshop

Na het debacle met Athleteshop start de jongere Solinger-broer Ringer Solinger opnieuw een webwinkel. Hij heeft de webshop Xolt.nl van de Groninger ondernemer Sven Gout gekocht.

Athleteshop.nl ging eind juni vorig jaar failliet. Het bedrijf van oud-topschaatser Yuri Solinger ging ten onder aan een schuldenlast die het vooral bij leveranciers had opgebouwd.

Woedende klanten en leveranciers

De webshop had zich in de maanden ervoor de woede op de hals gehaald van talloze klanten, vooral omdat bestelde spullen vaak te laat of helemaal niet werden geleverd. Uitleg hierover door Yuri Solinger in het VARA-consumentenprogramma Kassa maakte de zaak alleen maar erger. Toen steeds meer leveranciers en vervoerders weigerden zaken met ze doen, was de neergang niet te stuiten.

Geen doorstart

Een doorstart kwam vanwege gebrek aan belangstelling niet van de grond. Curator Peter Bakker van BENK Advocaten in Groningen verkocht uiteindelijk slechts onderdelen uit de failliete boedel.

Eigenaar

Yuri's broer Ringer werkte als operationeel directeur bij Athleteshop. Hij is nu volledig eigenaar van Xolt.nl, dat online een divers assortiment aanbiedt, variërend van kinderfietsjes tot dekbedovertrekken.

Rol Yuri

Wat de rol van Yuri is bij het nieuwe bedrijf, dat is niet duidelijk. Op zijn LinkedIn-profiel staat dat hij tot oktober vorig jaar als sales specialist werkte bij de vergelijkingssite Beslist.nl. Voor de periode daarna zijn geen werkkringen vermeld.

Verhuisd

Xolt was gevestigd in een loods op het industrieterrein in Oostwold. Het bedrijf en de inventaris zijn inmiddels verhuisd naar een gebouw aan de Rostockweg in Groningen. Dit is het pand van waaruit eerder ook Athleteshop opereerde. De bedrijfsnaam prijkt er nog altijd groot op de gevel.

Aandeelhouder

Het bedrijf dat er nu zit staat onder de handelsnaam Xl Holding BV ingeschreven bij de KvK en treedt naar buiten onder de naam Xolt. Enig aandeelhouder in Xl Holding is E-Leones, dat is het bedrijf van Ringer Solinger, een bv die een maand voor het bankroet van Athleteshop werd opgericht.

Certificering

De site van Xolt vermeldt dat wordt gewerkt aan een Trusted Shop-certificering. Dat predikaat geeft consumenten meer zekerheid over de betrouwbaarheid van de webshop.

Geen reactie

Ringer Solinger laat na herhaalde verzoeken om een reactie te geven op de recente plannen niks van zich horen. Yuri Solinger weigert al sinds het faillissement van zijn onderneming vorig jaar ieder commentaar.

Ontwikkelingen volgen

Curator Peter Bakker zegt dat hij weet van het bestaan van de website. Hij zegt de ontwikkelingen te volgen.

'Voor zover er aanleiding ontstaat om actie te ondernemen, zal dat gebeuren', aldus de curator. 'Het enkele feit dat betrokkenen rond het faillissement een webwinkel openen, is op zichzelf daartoe niet voldoende.'

